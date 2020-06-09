9 червня коронавірус в Україні підтверджено у 27 856 осіб. За добу додалося 394 пацієнти. Добовий приріст нових випадків інфікування падає.
Всього померло 810 осіб, а за добу — 11 людей. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 412 пацієнтів — 217 за добу.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%
- 18-29 років – 11%
- 30-49 років – 35%
- 50-69 років – 37%
- 70+ років – 9%
Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 49 пацієнтів.
Також високий добовий приріст фіксується у Закарпатській та Житомирській областях – 39 і 38 відповідно.
Всього в Україні було проведено 431 085 досліджень методом ПЛР і 44 516 тестів ІФА.
Загалом коронавірусом захворіли 2 003 дитини та 5 135 медиків.
На амбулаторному лікуванні 19 614 пацієнтів, з них 1 677 дітей та 4 153 медпрацівники. Всього потребували госпіталізації 8 242 людини, з них 326 дітей і 982 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 людини, зокрема, одна дитина і 29 медиків.
Серед тих, хто одужав, 2 896 медпрацівників і 897 дітей.
Поширення областями:
- Вінницька обл. – 1 175 (+25)
- Волинська обл. – 1 113 (+34)
- Дніпропетровська обл. – 971 (+0)
- Донецька обл. – 235 (+4)
- Житомирська обл. – 935 (+38)
- Закарпатська обл. – 1 425 (+39)
- Запорізька обл. – 499 (+3)
- Івано-Франківська обл. – 1 602 (+20)
- м. Київ-3 523 (+33)
- Київська обл. – 1 836 (+24)
- Кіровоградська обл. – 562 (+3)
- Луганська обл. – 54 (+0)
- Львівська обл. – 2 211 (+49)
- Миколаївська обл. – 309 (+0)
- Одеська обл . – 1 010 (+8)
- Полтавська обл. – 274 (+0)
- Рівненська обл. – 2 094 (+23)
- Сумська обл. – 198 (+5)
- Тернопільська обл. – 1 305 (+11)
- Харківська обл. – 1 305 (+18)
- Херсонська обл. – 179 (+0)
- Хмельницька обл. – 518 (+0)
- Черкаська обл. – 490 (+21)
- Чернівецька обл. – 3 729 (+31)
- Чернігівська обл. – 304 (+20).
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Найбільше дотримуються самоізоляції у Чернівцях – 20,35%. Високі показники демонструють Івано-Франківськ – 16,79% та Львів – 16,28%. Також до п’ятірки входять Ужгород – 15,39% та Тернопіль – 9,83%.
Станом на 8 червня коронавірус в Україні виявили у 27 462 осіб.
За добу приріст склав 463 пацієнта і дев’ять смертей. 141 особа перемогла коронавірус.