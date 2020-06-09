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Факти / Україна

394 випадки Covid-19 за добу: в Україні знижується кількість нових хворих

9 червня коронавірус в Україні підтверджено у 27 856 осіб. За добу додалося 394 пацієнти. Добовий приріст нових випадків інфікування падає.

Всього померло 810 осіб, а за добу — 11 людей. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 412 пацієнтів — 217 за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 7%
  • 18-29 років – 11%
  • 30-49 років – 35%
  • 50-69 років – 37%
  • 70+ років – 9%

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 49 пацієнтів.

Також високий добовий приріст фіксується у Закарпатській та Житомирській областях – 39 і 38 відповідно.

Всього в Україні було проведено 431 085 досліджень методом ПЛР і 44 516 тестів ІФА.

Загалом коронавірусом захворіли 2 003 дитини та 5 135 медиків.

На амбулаторному лікуванні 19 614 пацієнтів, з них 1 677 дітей та 4 153 медпрацівники. Всього потребували госпіталізації 8 242 людини, з них 326 дітей і 982 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 людини, зокрема, одна дитина і 29 медиків.

Серед тих, хто одужав, 2 896 медпрацівників і 897 дітей.

Поширення областями:

  • Вінницька обл. – 1 175 (+25)
  • Волинська обл. – 1 113 (+34)
  • Дніпропетровська обл. – 971 (+0)
  • Донецька обл. – 235 (+4)
  • Житомирська обл. – 935 (+38)
  • Закарпатська обл. – 1 425 (+39)
  • Запорізька обл. – 499 (+3)
  • Івано-Франківська обл. – 1 602 (+20)
  • м. Київ-3 523 (+33)
  • Київська обл. – 1 836 (+24)
  • Кіровоградська обл. – 562 (+3)
  • Луганська обл. – 54 (+0)
  • Львівська обл. – 2 211 (+49)
  • Миколаївська обл. – 309 (+0)
  • Одеська обл . – 1 010 (+8)
  • Полтавська обл. – 274 (+0)
  • Рівненська обл. – 2 094 (+23)
  • Сумська обл. – 198 (+5)
  • Тернопільська обл. – 1 305 (+11)
  • Харківська обл. – 1 305 (+18)
  • Херсонська обл. – 179 (+0)
  • Хмельницька обл. – 518 (+0)
  • Черкаська обл. – 490 (+21)
  • Чернівецька обл. – 3 729 (+31)
  • Чернігівська обл. – 304 (+20).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше дотримуються самоізоляції у Чернівцях – 20,35%. Високі показники демонструють Івано-Франківськ – 16,79% та Львів – 16,28%. Також до п’ятірки входять Ужгород – 15,39% та Тернопіль – 9,83%.

Станом на 8 червня коронавірус в Україні виявили у 27 462 осіб.

За добу приріст склав 463 пацієнта і дев’ять смертей. 141 особа перемогла коронавірус.

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