9 червня коронавірус в Україні підтверджено у 27 856 осіб. За добу додалося 394 пацієнти. Добовий приріст нових випадків інфікування падає.

Всього померло 810 осіб, а за добу — 11 людей. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 412 пацієнтів — 217 за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%

18-29 років – 11%

30-49 років – 35%

50-69 років – 37%

70+ років – 9%

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 49 пацієнтів.

Також високий добовий приріст фіксується у Закарпатській та Житомирській областях – 39 і 38 відповідно.

Всього в Україні було проведено 431 085 досліджень методом ПЛР і 44 516 тестів ІФА.

Загалом коронавірусом захворіли 2 003 дитини та 5 135 медиків.

На амбулаторному лікуванні 19 614 пацієнтів, з них 1 677 дітей та 4 153 медпрацівники. Всього потребували госпіталізації 8 242 людини, з них 326 дітей і 982 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 людини, зокрема, одна дитина і 29 медиків.

Серед тих, хто одужав, 2 896 медпрацівників і 897 дітей.

Поширення областями:

Вінницька обл. – 1 175 (+25)

Волинська обл. – 1 113 (+34)

Дніпропетровська обл. – 971 (+0)

Донецька обл. – 235 (+4)

Житомирська обл. – 935 (+38)

Закарпатська обл. – 1 425 (+39)

Запорізька обл. – 499 (+3)

Івано-Франківська обл. – 1 602 (+20)

м. Київ-3 523 (+33)

Київська обл. – 1 836 (+24)

Кіровоградська обл. – 562 (+3)

Луганська обл. – 54 (+0)

Львівська обл. – 2 211 (+49)

Миколаївська обл. – 309 (+0)

Одеська обл . – 1 010 (+8)

Полтавська обл. – 274 (+0)

Рівненська обл. – 2 094 (+23)

Сумська обл. – 198 (+5)

Тернопільська обл. – 1 305 (+11)

Харківська обл. – 1 305 (+18)

Херсонська обл. – 179 (+0)

Хмельницька обл. – 518 (+0)

Черкаська обл. – 490 (+21)

Чернівецька обл. – 3 729 (+31)

Чернігівська обл. – 304 (+20).

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Найбільше дотримуються самоізоляції у Чернівцях – 20,35%. Високі показники демонструють Івано-Франківськ – 16,79% та Львів – 16,28%. Також до п’ятірки входять Ужгород – 15,39% та Тернопіль – 9,83%.

Станом на 8 червня коронавірус в Україні виявили у 27 462 осіб.

За добу приріст склав 463 пацієнта і дев’ять смертей. 141 особа перемогла коронавірус.