Бойовиків “ЛНР” підозрюють у примусовій паспортизації українців

Прокуратура Луганської області повідомила про підозру начальнику так званого управління міграційної служби МВС “ЛНР” та його заступнику за фактом примусової паспортизації українців на окупованих територіях. Вони змушували оформляти паспорт псевдореспубліки під загрозою звільнення з роботи та припинення соціальних виплат.

За даними слідства, з 2018 року окупаційна адміністрація Росії із залученням “посадовців” зі сфери освіти, медицини, соціального захисту розпочала процес видавання місцевим жителям паспортів невизнаної “ЛНР”. Відповідальність за ведення політики насадження громадянства псевдореспубліки покладено на керівництво “управління міграційної служби” окупаційної адміністрації РФ.

Якщо ж люди не хотіли оформляти цей паспорт, тоді їм відмовляли у працевлаштуванні, звільняли з роботи, не виплачувати соціальну допомогу та виключали з навчальних закладів.

Читайте: Приховала паспорт РФ та зв’язки з ФСБ. Кримчанка хотіла працювати в Міноборони

За попередніми даними, паспорти “ЛНР” отримали понад 200 тис. осіб.

Примусова паспортизація порушує закони та звичаї війни, визначені положеннями статей 3, 8, 52 Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та ст. 75 Додаткового протоколу від 8 червня 1977 року (Протокол І).

Паспорти РФ

1 травня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який надає можливість жителям Донбасу отримання громадянства Росії у спрощеному порядку.

Дія указу розповсюджується на осіб, які були зареєстровані на будь-якій частині Донеччини та Луганщини станом на квітень 2014 року.