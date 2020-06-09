У Києві поки не бачать підстав для відкриття залів ресторанів і кафе через збільшення кількості хворих на коронавірус.

За словами радника мера столиці Володимира Бондаренка, цього тижня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій навряд чи розглядатиме це питання.

– Поки для цього немає жодних підстав. Сьогодні показник інтенсивності захворювання на коронавірус становить 15,23 осіб на 100 тис. населення. Тому все залежатиме від епідеміологічної ситуації.

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Володимир Бондаренко також додав, що прогнозувати, коли в Києві зможуть запрацювати зали кафе і ресторанів, досить складно. Оскільки з 31 травня у столиці фіксують тенденцію збільшення хворих.

Послаблення карантину з 5 червня і відновлення роботи ресторанів і кафе

В Україні з 5 червня почав діяти наступний етап послаблення карантину. Зокрема, кафе і ресторанам дозволили приймати відвідувачів всередині приміщення.

Але заклади харчування повинні дотримуватися певних правил роботи в умовах карантину.

Перед початком робочого дня всім працівникам вимірюватимуть температуру, вона не повинна перевищувати 37,2°C. На вході до закладу або поруч з місцем видачі замовлень буде місце для обробки рук антисептиком.

Меню тепер залишатимуть на вході для безконтактного ознайомлення. Використовувати багаторазовий посуд дозволили, якщо його митимуть за високої температури у посудомийних машинах, а от прибори повинні бути в індивідуальних упаковках.