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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. Введено масковий режим у громадських місця та рекомендована соціальна дистанція.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими).

Станом на 9 червня 27 856 українців заразилися коронавірусом. За останню добу виявлено ще 394 пацієнти з Covid-19.

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10:44 - 09 червня
Степанов розповів, чи можна повторно заразитися коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров’я України не можуть чітко говорити про можливість повторного зараження коронавірусом через відсутність наукових доказів.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У науковій пресі зустрічається така інформація, є відповідні роботи, але ми повинні пам’ятати, що коронавірус є зовсім новою інфекцією. Постійно тривають дослідження, зокрема, щодо повторного інфікування людини, яка вже перехворіла, – сказав він.

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10:42 - 09 червня

У межах послаблення карантину пункти пропуску ООС відновлять роботу для людей і транспортних засобів через лінію розмежування з 10 червня.

Пропуск автомобілів та громадян проводитиметься з 11.00 до 14.00.

Розпочнуть працювати:

  • КПВВ Мар’їнка – дорожній коридор Донецьк – Курахове для автомобільного транспорту;
  • КПВВ Станиця Луганська – дорожній коридор Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар для пішоходів.

Обов’язковими умовами для в’їзду на підконтрольну територію України є температурний скринінг та перебування у захисній масці чи респіраторі, а також дотримання соціальної дистанції.

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09:37 - 09 червня

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Львівській області – 49 хворих. Від початку епідемії померли 73 людини, вилікувався 531 пацієнт.

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09:06 - 09 червня

У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 33 людини, серед них один медик. Двоє хворих померли.

Загалом в Києві вже 3 523 підтверджених випадки захворювання на Covid-19. За період пандемії від коронавірусу померли 79 людей.

Одужали за минулу добу 37 киян. Усього коронавірус подолали 925 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Святошинському районі – сім. В Оболонському та Подільському – по п’ять випадків.

коронавірус в києві: карта на 9.06

 

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09:00 - 09 червня
В Україні знижується кількість нових хворих на коронавірус

9 червня коронавірус в Україні підтверджено у 27 856 осіб. За добу захворіли ще 394 людини.

Всього померло 810 осіб, а за добу — 11 людей. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 412 пацієнтів — 217 за добу.

Поширення Covid-19 за областями:

  • Вінницька обл. – 1 175 (+25)
  • Волинська обл. – 1 113 (+34)
  • Дніпропетровська обл. – 971 (+0)
  • Донецька обл. – 235 (+4)
  • Житомирська обл. – 935 (+38)
  • Закарпатська обл. – 1 425 (+39)
  • Запорізька обл. – 499 (+3)
  • Івано-Франківська обл. – 1 602 (+20)
  • Київ-3 523 (+33)
  • Київська обл. – 1 836 (+24)
  • Кіровоградська обл. – 562 (+3)
  • Луганська обл. – 54 (+0)
  • Львівська обл. – 2 211 (+49)
  • Миколаївська обл. – 309 (+0)
  • Одеська обл . – 1 010 (+8)
  • Полтавська обл. – 274 (+0)
  • Рівненська обл. – 2 094 (+23)
  • Сумська обл. – 198 (+5)
  • Тернопільська обл. – 1 305 (+11)
  • Харківська обл. – 1 305 (+18)
  • Херсонська обл. – 179 (+0)
  • Хмельницька обл. – 518 (+0)
  • Черкаська обл. – 490 (+21)
  • Чернівецька обл. – 3 729 (+31)
  • Чернігівська обл. – 304 (+20).

коронавірус в україні: карта на 9.06

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07:59 - 09 червня

В Одеській області з 9 червня у селах Криничне та Дмитрівка встановлять карантинні контрольно-пропускні пункти через збільшення кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомили у Болградській РДА.

На період введення особливого режиму через ці населені пункти заборонені регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні, а також проведення релігійних заходів та діяльність закладів харчування.

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22:33 - 08 червня

В Україні з 8 червня пом’якшили протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину, визначивши обов’язковий набір правил.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, ключовими правилами роботи є:

  • допуск працівників на ринок після термоскрінінгу;
  • на вході в ринку повинні бути обладнані місця для обробки рук антисептиками;
  • один відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;
  • допуск на ринок тільки у захисній масці;
  • проведення дезінфекції поверхонь;
  • інформація про профілактику Covid-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

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20:15 - 08 червня

Роботу двох судів у Львові та Луцьку тимчасово призупинено для проведення дезінфекційних заходів у приміщеннях через коронавірус, що виявлено в співробітників.

Про це повідомляється на порталі Судова влада.

Зокрема, Covid-19 діагностовано в працівника Господарського суду Волинської області (м. Луцьк) і судді Личаківського районного суду міста Львова.

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19:17 - 08 червня

Українці масово не дотримуються обмежувальних заходів через коронавірус, а кількість інфікувань зростає.

Занепокоєння щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні висловили представники Кабінету Міністрів під час наради під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Зі свого боку лідер держави наголосив на важливості подальшого нагадування громадянам щодо необхідності дотримання правил соціального дистанціювання й маскового режиму.

– Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки, – сказав Зеленський.

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16:38 - 08 червня

В Одеській області за добу підтвердили шість нових випадків коронавірусу, таким чином, всього з початку епідемії захворіло 1002 жителя регіону.

Всього в області 376 осіб з Covid-19 одужали, 18 померли.

Одеська область займає 12 місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірус.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 27 462 особи, з них 12 195 одужали, летальних випадків – 797.

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