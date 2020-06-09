У вівторок, 9 червня, Національний банк України (НБУ) встановив курс долара і євро.

Офіційний курс євро на 9 червня встановлений на рівні 30,14 гривень за євро. Курс 5 червня складав 30 грн за євро.

Також НБУ встановив офіційний курс долара, зміцнивши його на 9 копійок. Курс долара знизився до рівня 26,6.

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Курс валют в Україні від НБУ на 06.06:

$ 1 – 26,6 грн;

€ 1 – 30,14 грн;

1 польський злотий – 6,79 грн;

10 російських рублів – 3,88 грн.

Водночас на міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу досяг 26,61 грн за долар. У купівлі він впав на 8 копійок до рівня 26,58 за долар.

Євро на міжбанківському валютному ринку подорожчало до 30,06 грн.

Міністерство фінансів прогнозує, що не варто очікувати значного зміцнення гривні в 2020 році.

За прогнозами експертів, літо буде стабільним для гривні. Більш серйозні коливання очікуються у вересні.