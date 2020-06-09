Правоохоронці повідомили про підозру одному з організаторів перестрілки в Броварах.

Поліцейські провели обшуки у організатора угрупування, члени якого забезпечували “дах” нелегальним перевізникам.

– За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили різну зброю, набої різного калібру, ножі, чорнові записи, – зазначили в поліції.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом хуліганства.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Що відбулося у Броварах

29 травня у Броварах сталася перестрілка між власниками нелегальних маршруток та офіційних перевізників. Вони не поділили міжміські маршрути.

Учасники конфлікту зробили кілька десятків пострілів у повітря та в один одного. У результаті постраждало троє осіб – двох доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями.

У стрілянині взяло участь близько ста осіб, більшу частину з яких вже затримали. Поліція відкрила чотири кримінальних справи.