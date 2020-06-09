Станом на 9 червня в Україні зафіксовано 27 856 випадків коронавірусу. Щоденний приріст нових хворих знижується вже п’ятий день поспіль. Так, за минулу добу захворіло ще 394 осіб.

Загалом померло 810 осіб, а за добу – 11 людей. Повністю одужали від коронавірусу 12 412 пацієнтів – 217 за добу.

Найбільш уражені регіони: Чернівецька область – 3 729 (+31), Київ – 3 523 (+33) та Львівська область – 2 211 (+49).

Як коронавірус поширюється в Україні:

Ситуація з Covid-19 у Києві трохи покращилась. За добу захворіло ще 33 людини, а загальна кількість зросла до 3 523.

Водночас, одужало ще 37 киян, а загалом – 925.

Де найбільше хворих на коронавірус у Києві:

Однак влада Києва поки не бачить підстав для відкриття залів ресторанів і кафе через збільшення кількості хворих.

З 10 червня пункти пропуску ООС відновлять роботу для людей і транспортних засобів через лінію розмежування.

Пропуск проводитимуть з 11.00 до 14.00.

МЗС України активно обговорює відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром. Міжнародне авіасполучення планують відкрити з 15 червня.

Карантин в Україні продовжили до 22 червня, однак з 5 числа почали діяти послаблення. Зокрема, дозволили відновити роботу кафе та ресторанам – з дотриманням усіх необхідних санітарних норм.

Станом на 9 червня Київ і 7 областей не відповідають критеріям пом’якшення.

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