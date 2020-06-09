Погода 9 червня у більшості областей буде сухою і спекотною.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Температура повітря підніметься до +32 градусів, а на півдні може сягнути +35.

Дощі з грозами очікуються лише у західних областях країни.

У Києві 9 червня буде сухо і спекотно, близько 30 градусів зі знаком плюс. Є ймовірність локального грозового дощу.

Надалі в столиці утримається така ж гаряча погода.

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Прогноз погоди на червень

У червні погода в Україні буде часом дуже спекотною, а часом навіть морозною. До -5° температура може опуститися в перший місяць літа у Карпатах, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Середня температура упродовж червня триматиметься на рівні +22°. Максимально температура може прогрітися до 39° тепла, кажуть синоптики.

Не обійдеться без опадів, порівняно з травнем у червні очікується більша кількість гроз, злив та граду.