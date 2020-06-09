У Міністерстві охорони здоров’я України не можуть чітко говорити про можливість повторного зараження коронавірусом через відсутність наукових доказів.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У науковій пресі зустрічається така інформація, є відповідні роботи, але ми повинні пам’ятати, що коронавірус є зовсім новою інфекцією. Постійно тривають дослідження, зокрема, щодо повторного інфікування людини, яка вже перехворіла, – сказав він.

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Міністр додав, що українські фахівці поки не бачили досліджень, які могли б точно говорити про можливість захворіти повторно.

Дослідження щодо повторного зараження коронавірусом

Педіатр Євген Комаровський розповів про дослідження, яке було проведене в Кореї. У ньому взяли участь 260 осіб з повторно позитивними тестами на коронавірус.

Дослідження показало, що клітина, в якій знаходиться РНК вірусу вмирає, але процес очищення організму від неї може тривати від одного до трьох місяців. У цей час тести можуть виявляти фрагменти вірусу, але це не свідчить про повторне інфікування.

Результат цього дослідження свідчить про те, що у людини мало шансів захворіти коронавірусом ще раз.