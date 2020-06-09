Глава міністерства культури Олександр Ткаченко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути повернення 2 млрд грн фінансування на підтримку культури.

Відповідне звернення він написав на своїй сторінці в Facebook.

– За нашою оцінкою, від 10-20 млрд. грн. втратили креативні індустрії під час кризи. Тому зараз стоїть питання виживання. Потрібно повернути секвестровані кошти на підтримку художників і інститутів, які вони представляють. Це перший крок. Сьогодні вже передав лист прем’єр-міністру Денису Шмигалю щодо повернення фінансування на підтримку культури. Зараз – це 2 млрд. грн. Буду лобіювати оперативний розгляд звернення.

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Далі, за словами міністра, розроблять концепцію, кому виділятимуться ці кошти – це питання вже стоїть на порядку денному.

Олександр Ткаченко очолив Мінкульт 4 червня, коли його кандидатуру підтримало 263 народних депутата. Також нардепи проголосували за зняття з нього депутатських повноважень.

До обрання депутатом 9 скликання у 2019 році Ткаченко очолював групу 1+1 Media.