У Києві станом на ранок 9 червня 33 людини захворіли на коронавірус за останню добу, ще дві померли. Зокрема інфікувався один медик.

Загалом у столиці підтвердили 3 523 захворювання на Covid1-19, 79 людей – померли.

Захворіли за останню добу:

20 жінок віком від 19 до 82 рокiв;

12 чоловікiв від 19 до 73 рокiв;

1 хлопчик, якому 9 років.

Госпіталізація знадобилася п’яти пацієнтам.

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Крім того, за минулу добу 37 жителів Києві одужали, загалом 925 людей подолали Covid-19.

В яких районах столиці найбільше людей захворіли за останню добу:

Святошинський район – 7.

Оболонський район – 5.

Подільський район – 5.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 9 червня коронавірус виявили у 27 856 осіб, за останню добу захворіли ще 394 людини. Загалом у країні через інфікування Covid-19 померли 810 людей. Вилікувалися – 12 412 пацієнтів, за добу – 217.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Загалом в Україні захворіли 2 003 дитини та 5 135 медиків. На амбулаторному лікуванні 19 614 пацієнтів, з них 1 677 дітей та 4 153 медпрацівника.

Загалом 8 242 особам потрібна була госпіталізація.