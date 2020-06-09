У Києві станом на ранок 9 червня 33 людини захворіли на коронавірус за останню добу, ще дві померли. Зокрема інфікувався один медик.
Загалом у столиці підтвердили 3 523 захворювання на Covid1-19, 79 людей – померли.
Захворіли за останню добу:
- 20 жінок віком від 19 до 82 рокiв;
- 12 чоловікiв від 19 до 73 рокiв;
- 1 хлопчик, якому 9 років.
Госпіталізація знадобилася п’яти пацієнтам.
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Крім того, за минулу добу 37 жителів Києві одужали, загалом 925 людей подолали Covid-19.
В яких районах столиці найбільше людей захворіли за останню добу:
- Святошинський район – 7.
- Оболонський район – 5.
- Подільський район – 5.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на ранок 9 червня коронавірус виявили у 27 856 осіб, за останню добу захворіли ще 394 людини. Загалом у країні через інфікування Covid-19 померли 810 людей. Вилікувалися – 12 412 пацієнтів, за добу – 217.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Загалом в Україні захворіли 2 003 дитини та 5 135 медиків. На амбулаторному лікуванні 19 614 пацієнтів, з них 1 677 дітей та 4 153 медпрацівника.
Загалом 8 242 особам потрібна була госпіталізація.