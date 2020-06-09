Делегація України вестиме переговори з Іраном щодо авіакатастрофи літака МАУ у Тегерані на міжурядовому рівні.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Також він зазначив, що Україна вимагатиме виплатити компенсацію родичам загиблих в авіакатастрофі літака МАУ та максимального виконання міжнародно-правових зобов’язань від іранської сторони.

– Йдеться про те, що на першому етапі родичі загиблих мають отримати так зване hardship – страхування. Після цього страхові компанії у регресному порядку звертаються до іранської сторони за відшкодуванням завданих збитків, – сказав заступник міністра.

Окрім того, Єнін пояснив, що формула підрахунку компенсацій збитків МАУ є одним з предметів переговорів. А Україна буде активно сприяти цьому.

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Заступник голови МЗС повідомив, що скоро буде оприлюднено указ президента України Володимира Зеленського про склад української делегації на переговорах з Іраном. Також планується затвердження відповідної директиви.

Єнін зазначив, що впродовж двох тижнів після ради Міжнародної організації цивільної авіації іранська сторона повинна була передати дані, проте цього не сталось.

– Можна робити певні поправки на обмежувальні заходи, пов’язані з пандемією. Однак, я впевнений, що Іран, відтягуючи передачу чорних ящиків, грає не на свою користь, – підкреслив він.

Також Євген Єнін зазначив, що з самого початку повинна була бути невідкладна розшифровка чорних ящиків, а у разі відсутності технічного обладнання мало відбутись їхнє передання тій державі, яка його має. Відповідні правила прописані у Чиказькій та Монреальській конвенціях.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані

8 січня пасажирський літак МАУ розбився в Тегерані відразу після зльоту. Загинули 176 осіб, зокрема 11 громадян України, 9 – члени екіпажу.

Пізніше керівництво Ірану визнало, що український літак збила іранська ракета через людську помилку.

14 лютого іранський уряд відмовляється віддавати чорні ящики, але погодився на проведення розслідування у присутності зацікавлених сторін.

23 березня на раді Міжнародної організації цивільної авіації Україна та Іран узгодили алгоритм взаємодії.

На початку червня заступник голови закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що чорні ящики не несуть ніякої важливої ​​інформації, а Іран повинен переконатися, що чорні ящики не будуть експлуатувати, перш ніж передати їх третій стороні.