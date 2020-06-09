У Черкаській області виявили новий спалах Covid-19. Осередок зафіксували у психоневрологічному інтернаті.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Роман Бондар.

– Спалах виник у Золотоніському психоневрологічному інтернаті. Там виявили хвору на Covid-19 працівницю. Яка, імовірно, й інфікувала підопічних, – написав він.

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Наразі обстежили 26 людей, з яких 21 – дали позитивний результат.

– Ведеться епідрозслідування, за результатами якого матеріали скерують до правоохоронних органів для реагування згідно з компетенцією.

У закладі проведено дезінфекційні заходи, визначено коло контактних осіб.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 27 856 випадків, за добу – 394. Вже п’ятий день поспіль в Україні спостерігається позитивна динаміка, яка знижується.

Загалом одужало вже 12 412 пацієнтів – 217 за добу, водночас померло 810 осіб.

Черкаська область залишається найбільш ураженим регіоном, на другому місті – Київ.