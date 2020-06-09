У Черкаській області виявили новий спалах Covid-19. Осередок зафіксували у психоневрологічному інтернаті.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Роман Бондар.
– Спалах виник у Золотоніському психоневрологічному інтернаті. Там виявили хвору на Covid-19 працівницю. Яка, імовірно, й інфікувала підопічних, – написав він.
Читайте: У дитячому садку в Броварах зафіксували спалах коронавірусу
Наразі обстежили 26 людей, з яких 21 – дали позитивний результат.
– Ведеться епідрозслідування, за результатами якого матеріали скерують до правоохоронних органів для реагування згідно з компетенцією.
У закладі проведено дезінфекційні заходи, визначено коло контактних осіб.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 27 856 випадків, за добу – 394. Вже п’ятий день поспіль в Україні спостерігається позитивна динаміка, яка знижується.
Загалом одужало вже 12 412 пацієнтів – 217 за добу, водночас померло 810 осіб.
Черкаська область залишається найбільш ураженим регіоном, на другому місті – Київ.