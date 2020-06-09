Україна поволі починає виходити з карантину та посилювати політичну позицію у міжнародних та внутрішніх справах, президент подав у Раду невідкладний законопроект про референдум, до складу ТКГ додали представників ОРДЛО, а в Ірані затримали шість обвинувачених у справі про катастрофу літака МАУ в Тегерані – дайджест головних новин за 9 червня 2020 року.

Залучення журналістів до ТКГ

Уперше за понад п’ять років до перемовин Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі залучили представників ОРДЛО.

У режимі відеоконференції до сьогоднішнього засідання долучилися журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які представляли Донеччину, а від Луганської області – юрист Вадим Горан та лікар Костянтин Лібстер.

Катастрофа літака МАУ

В Ірані затримали шістьох обвинувачених у справі про катастрофу літака МАУ в Тегерані. Трьох фігурантів справи звільнили під заставу, а інші підозрювані перебувають під вартою.

Закон про референдум

Володимир Зеленський зареєстрував у Раді невідкладний законопроект про референдум.

Пропонуються такі види всеукраїнського референдуму за предметом:

затвердження змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

розв’язання питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

втрата чинності законів України або окремих положень.

Головною новацією законопроекту є визначення можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, зокрема електронних голосувань.

Спалах Covid-19 на Черкащині

У Черкаській області зафіксували спалах коронавірусу у Золотоніському психоневрологічному інтернаті. Там виявили хвору на Covid-19 працівницю, яка, ймовірно інфікувала підопічних. Наразі обстежили 26 людей, з яких 21 – дали позитивний результат.

Відновлення авіасполучення

МЗС України активно обговорює відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін зазначив, що Україна розглядає питання першочергового відкриття авіасполучення з тими країнами, де, крім контрольованої епідемічної ситуації, вже діють регулярні авіарейси, а також немає обмежень на в’їзд українців.

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