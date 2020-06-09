Зеленський розповів, як збирався заразитися коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський збирався заразитися коронавірусом Covid-19, щоб на своєму прикладі показати українцям, що це небезпечно.

– Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Я запропонував нашим: “Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально. Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу, – сказав він.

Зеленський заявив, що не боїться захворіти коронавірусом, але від ідеї навмисного зараження довелося відмовитися, оскільки вирішили, що це “перебір”.

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За словами президента, сім’я б його не пробачила за такий вчинок.

– Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, були б праві, – резюмував він.

На нараді щодо боротьби з коронавірусом в Україні, яка пройшла в травні, Зеленський зазначив, що в країні фіксується зменшення кількості хворих на коронавірус і це означає правильні кроки влади.

Президент додав, що незважаючи на позитивну динаміку, до пандемії не можна ставитися несерйозно.

Станом на 9 червня в Україні виявлено понад 27 тис. випадків зараження коронавірусом, а кількість смертей від ускладнень хвороби становить 797 осіб.