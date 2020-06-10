Станом на 10 червня коронавірус виявили у 28 381 людини. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 525 випадків.

Всього від ускладнень померли 833 людини, а за добу — 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 769 пацієнтів, 357 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%

18-29 років – 11%

30-49 років – 35%

50-69 років – 37%

70 + років – 9%

Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Волинській області (101), Львівській (78) та Києві (57).

Поширення коронавірусу за областями:

Вінницька обл. – 1 192;

Волинська обл. – 1 214;

Дніпропетровська обл. – 973;

Донецька обл. – 246;

Житомирська обл. – 973;

Закарпатська обл. – 1 448;

Запорізька обл. – 502;

Івано-Франківська обл. – 1 622;

Київ – 3 580;

Київська обл. – 1 865;

Кіровоградська обл. – 562;

Луганська обл. – 54;

Львівська обл. – 2 289;

Миколаївська обл. – 309;

Одеська обл . – 1 028;

Полтавська обл. – 276;

Рівненська обл. – 2 122;

Сумська обл. – 198;

Тернопільська обл. – 1 313;

Харківська обл. – 1 338;

Херсонська обл. – 179;

Хмельницька обл. – 520;

Черкаська обл. – 501;

Чернівецька обл. – 3 757;

Чернігівська обл. – 320.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 38,28%

Івано-Франківськ – 35,79%

Чернівці – 35,24%

Рівне – 34,27%

Луцьк – 33,79%.

Протягом останніх кількох днів в Україні фіксували зниження кількості хворих на коронавірус. Зокрема, 9 червня на Covid-19 за добу захворіли 394 людини, а загальна кількість хворих становила 27 856.