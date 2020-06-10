Станом на 10 червня коронавірус виявили у 28 381 людини. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 525 випадків.
Всього від ускладнень померли 833 людини, а за добу — 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 769 пацієнтів, 357 – за добу.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%
- 18-29 років – 11%
- 30-49 років – 35%
- 50-69 років – 37%
- 70 + років – 9%
Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Волинській області (101), Львівській (78) та Києві (57).
Поширення коронавірусу за областями:
- Вінницька обл. – 1 192;
- Волинська обл. – 1 214;
- Дніпропетровська обл. – 973;
- Донецька обл. – 246;
- Житомирська обл. – 973;
- Закарпатська обл. – 1 448;
- Запорізька обл. – 502;
- Івано-Франківська обл. – 1 622;
- Київ – 3 580;
- Київська обл. – 1 865;
- Кіровоградська обл. – 562;
- Луганська обл. – 54;
- Львівська обл. – 2 289;
- Миколаївська обл. – 309;
- Одеська обл . – 1 028;
- Полтавська обл. – 276;
- Рівненська обл. – 2 122;
- Сумська обл. – 198;
- Тернопільська обл. – 1 313;
- Харківська обл. – 1 338;
- Херсонська обл. – 179;
- Хмельницька обл. – 520;
- Черкаська обл. – 501;
- Чернівецька обл. – 3 757;
- Чернігівська обл. – 320.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 38,28%
- Івано-Франківськ – 35,79%
- Чернівці – 35,24%
- Рівне – 34,27%
- Луцьк – 33,79%.
Протягом останніх кількох днів в Україні фіксували зниження кількості хворих на коронавірус. Зокрема, 9 червня на Covid-19 за добу захворіли 394 людини, а загальна кількість хворих становила 27 856.