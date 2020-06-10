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Факти / Україна

525 випадків за добу: в Україні різко зросла кількість хворих на Covid-19

Станом на 10 червня коронавірус виявили у 28 381 людини. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 525 випадків.

Всього від ускладнень померли 833 людини, а за добу — 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 769 пацієнтів, 357 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 7%
  • 18-29 років – 11%
  • 30-49 років – 35%
  • 50-69 років – 37%
  • 70 + років – 9%

Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Волинській області (101), Львівській (78) та Києві (57).

Поширення коронавірусу за областями:

  • Вінницька обл. – 1 192;
  • Волинська обл. – 1 214;
  • Дніпропетровська обл. – 973;
  • Донецька обл. –  246;
  • Житомирська обл. – 973;
  • Закарпатська обл. – 1 448;
  • Запорізька обл. – 502;
  • Івано-Франківська обл. – 1 622;
  • Київ – 3 580;
  • Київська обл. – 1 865;
  • Кіровоградська обл. – 562;
  • Луганська обл. – 54;
  • Львівська обл. – 2 289;
  • Миколаївська обл. – 309;
  • Одеська обл . – 1 028;
  • Полтавська обл. – 276;
  • Рівненська обл. – 2 122;
  • Сумська обл. – 198;
  • Тернопільська обл. – 1 313;
  • Харківська обл. – 1 338;
  • Херсонська обл. – 179;
  • Хмельницька обл. – 520;
  • Черкаська обл. – 501;
  • Чернівецька обл. – 3 757;
  • Чернігівська обл. – 320.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 38,28%
  • Івано-Франківськ – 35,79%
  • Чернівці – 35,24%
  • Рівне – 34,27%
  • Луцьк – 33,79%.

Протягом останніх кількох днів в Україні фіксували зниження кількості хворих на коронавірус. Зокрема, 9 червня на Covid-19 за добу захворіли 394 людини, а загальна кількість хворих становила 27 856.

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