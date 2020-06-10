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Факти / Україна

Доба на Донбасі: 16 обстрілів, поранений один український військовий

На Донбасі бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Ворог обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід бойовики відкривали вогонь неподалік Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного і Авдіївки.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник обстрілював позиції неподалік Оріхового, Хутора Вільного, поблизу Шумів, біля Луганського, Кримського і Новотошківського.

За даними розвідки, 10 червня Об’єднані сили знищили одного окупанта та ще чотирьох поранили. Від початку поточної доби російські збройні формування два рази порушили режим припинення вогню.

Неспокійно було на Донбасі і 9 червня. Бойовики вісім разів порушили режим тиші, випустивши 60 мін.  Також вони застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Але у штабі зазначили, що військовослужбовці Об’єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли та продовжують контролювати ситуацію.

Джерело: Штаб ООС

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