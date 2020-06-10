Курс долара в Україні, який Національний банк України встановив на 10 червня 2020 року, зміцнився вперше від початку місяця.
Іноземна валюта здорожчала на 4 копійки порівняно з попереднім банківським днем і торгується на рівні 26,64 грн/$1.
Курс євро на 10 червня становить 30,08 грн/€1, що на 6 копійок менше, ніж 9 червня.
Російський рубль залишився на колишньому рівні та складає 0,387 грн/1 рубль.
Курс валют в Україні від НБУ на 10.06:
- $1 – 26,64 грн;
- €1 – 30,08 грн;
- 1 польський злотий – 6,7736 грн;
- 10 російських рублів – 3,87 грн.
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Прогноз курсу гривні на 2020 рік
В Україні немає передумов для зміцнення курсу гривні в 2020 році, заявив глава Мінфіну Сергій Марченко.
Українська валюта не зможе продемонструвати зростання через несприятливу економічну ситуацію в Україні та світі.
До осені курс гривні буде стабільним і встановиться в межах 27 грн/1$, прогнозує економіст Олексій Кущ.