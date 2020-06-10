10 червня в Україні 28 381 особа захворіла на коронавірус, 833 українця померли від Covid-19. Попри таку статистику, Україна продовжує виходити з карантину: 10 червня відбувся черговий етап послаблення заходів, але до такого кроку готові не всі регіони та міста країни. Столиця поки не готова надалі послаблювати карантин.

Загалом в Україні зріс добовий приріст хворих на коронавірус, за добу – 525 нових випадків. Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Волинській (101), Львівській (78) областях та Києві (57).

А от рекордсменами за кількістю хворих за час пандемії продовжують бути Чернівецька (3 757), Львівська (2 289) та Рівненська (2 122) області.

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Серед українських міст за кількістю хворих та добовим приростом продовжує лідирувати Київ.

У столиці уже зафіксували 3 580 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 57 нових хворих.

Найбільше вірус поширений у Дарницькому та Печерському районах міста.

Тим часом Україна продовжує послаблювати карантинні заходи. З 10 червня стартував черговий етап.

З цієї дати відновлять роботу пропускні пункти на Донбасі, також дозволять роботу баз відпочинку, але з дотримання правил, серед яких: вільний доступ до антисептиків, масковий режим та уникнення скупчення людей.

Є дозвіл і на проведення масових заходів, але працівники мають проходити температурний скринінг, а відвідувачі дотримуватися соціальної дистанції.

А ось Київ не готовий до чергового послаблення заходів.

– Показник кількості хворих на 100 тис. мешканців за останніх 5 днів становить понад 15 людей. За цим критерієм Київ, на жаль, не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень, – заявив мер Києва Віталій Кличко.

У столиці досі не можуть працювати ресторани, басейни, дитячі табори та інше.

З 10 червня також змінюють правила зняття діагнозу Covid-19 і виписки пацієнтів, які перенесли коронавірус. Про це заявили у МОЗ.

Тепер для виписки достатньо два критерії: відсутність клінічних симптомів і один негативний ПЛР-тест на коронавірус.

А фармацевтична компанія Дарниця почала виробництво нового антисептичного засобу Darsept. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У повідомленні йдеться, що Darsept – антисептик широкого спектру дії, який має антимікробну активність стосовно бактерій і вірусів. Його рецептура враховує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За час епідемії в Україні жінки частіше хворіли на коронавірус, ніж чоловіки. Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків, звітують у МОЗ. Щодо поділу за віковими категоріми, то найчастіше хворіли люди віком від 50-69 років – 37% та 30-49 років – 35%.