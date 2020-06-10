12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні, до 3 квітня. Однак через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку до 24 квітня, потім до 11 травня, а пізніше до 22 травня.

20 травня Кабмін прийняв рішення про встановлення в Україні адаптивного карантину до 22 червня.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантину – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

У країні дозволили роботу закладів громадського харчування на винос, роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Також уряд дозволив громадянам відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, салони краси.

З 25 травня відновилась робота громадського транспорту в Україні.

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Коли закінчиться карантин

20 травня Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину.

– Уряд підтримав рішення щодо пом’якшення карантинних обмежень з 22 травня. Водночас ми подовжуємо карантин до 22 червня та переходимо до адаптивної моделі. Це дасть змогу регіональним комісіям ТЕБ і НС посилювати протиепідемічні обмеження на місцях у разі виявлення спалахів захворювання. Або послаблювати їх, якщо їх не буде, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

З 1 червня в Україні стартував третій етап послаблення карантину.

Денис Шмигаль повідомив, що відкрилися спортивні зали, фітнес-центри, відновлено міжобласне автомобільне та залізничне сполучення, запрацювали заклади освіти.

Проте, за його словами, це пом’якшення не стосується Рівненської, Чернівецької, Донецької та Львівської областей.

Закритими ще залишаються спа-центри, послуги масажу, фітнес-бари, дитячі кімнати.