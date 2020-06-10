На боротьбу з коронавірусом. ЄС перерахував Україні €500 млн

Україна отримала €500 млн макрофінансової допомоги від Європейської комісії. Гроші підуть на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу, заявив президент Володимир Зеленський. – Україна отримала другий транш у межах Четвертої програми макрофінансової допомоги від Європейської комісії, – зазначив президент.

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#Україна отримала другий транш у межах Четвертої програми макрофінансової допомоги від Європейської комісії @EU_Commission у розмірі €500 млн. Ці кошти допоможуть зменшити боргове навантаження та подолати негативні економічні наслідки, спричинені пандемією #COVID19 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2020

Україна виконала всі умови щодо впровадження реформ.

Допомога від європейців

Європейський Союз у травні схвалив програму для країн-партнерів, яка допоможе подолати економічні наслідки епідемії коронавірусу.

Всього ЄС виділить €3 млрд, які будуть розподілені між 10-ма країнами. Україна отримає €1,2 млрд.

Решту поділять між Албанією, Боснією і Герцеговиною, Грузією, Йорданією, Косовом, Молдовою, Чорногорією, Македонією і Тунісом.

Джерело: Володимир Зеленський