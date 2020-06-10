Пліснява та туалет на вулиці – жахливі умови у місцях обсервації на Луганщині

На Луганщині люди, навіть під загрозою штрафів, відмовляються від ізоляції у місцях обсервації.
Причина в тому, що людей розміщають у будівлях де немає елементарних речей та комфорту, заявили у благодійному фонді Восток SOS.
Восток SOS відвідав усі вісім місць обсервації у Луганській області.
– Висновки невтішні. Три з цих місць існують лише на папері, а умови у ще щонайменше двох можуть бути підставою для скарг у Європейський Суд на порушення 3-ї статті Конвенції з Прав людини, – каже керівник Костянтин Реуцький.
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Місця обсервації на папері
Щонайменше три з восьми місць обсервації існують радше на папері.
Представники приватних підприємств, що володіють готелями Сіверський Донець та Центральний у Сіверськодонецьку та міні-готелю по вул. Студентська, 32 у Рубіжному, не радіють перспективі приймати людей на ізоляцію.
– Тривале утримання людей у таких поганих умовах не тільки не сприятиме зростанню лояльності місцевого населення до української влади, а й може бути навмисно використане для підігрівання антиукраїнських настроїв, – додав Реуцький.
Громадська ініціатива Восток SOS заснована 2014 року. Мета її діяльності – адвокація переселенців та мешканців Донбасу, постраждалих від російської окупації.
Обсервація
В Україні ще з березня запровадили обов’язкову ізоляцію на два тижні осіб, які прибули за кордону або з окупованих території.
Під час самоізоляції людина не може залишати або змінювати на свій розсуд місце обсервації.
Вона не може сісти в особистий автомобіль, велосипед, мотоцикл і вирушити в інше місце. Люди, які двічі порушили умови самоізоляції підлягають обов’язковій госпіталізації в ізолятори.
Джерело: Восток-SOS
Фото: Восток-SOS