PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 10 червня (КАРТА)

Погода в Україні 10 червня буде спекотною, але місцями очікуються дощі.

На сході опадів не прогнозують, температура вночі до +17°, вдень до +34°.

Жителів південних регіонів зустріне мінлива хмарність. Вночі температура прогріється до +18°, вдень очікується спека до +36°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура вночі до +14°, вдень до +29°.

У північних областях опадів не очікується. Температура вночі до +19°, вдень до +32°.

У центрі погода буде хмарною з проясненнями, температура вночі до +15°, вдень до +34°.

У Києві 10 червня буде спекотно, температура повітря вдень +31°, ввечері – до +27°.

ЧитайтеВ Україну йде 30-градусна спека – чи можна знімати на вулиці маску

Погода в Україні на сьогодні - 10 червня 2020

Прогноз погоди на червень

Перший місяць літа принесе на більшість територій України сильну спеку аж до +39°. Втім, погода у червні в Україні буде примхливою, і у Карпатах стовпчики термометрів можуть показати до -5°, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Не обійдеться без опадів, порівняно з травнем у червні очікується більша кількість гроз, злив  та граду.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка