Погода в Україні на сьогодні - 10 червня 2020

Погода в Україні 10 червня буде спекотною, але місцями очікуються дощі.

На сході опадів не прогнозують, температура вночі до +17°, вдень до +34°.

Жителів південних регіонів зустріне мінлива хмарність. Вночі температура прогріється до +18°, вдень очікується спека до +36°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура вночі до +14°, вдень до +29°.

У північних областях опадів не очікується. Температура вночі до +19°, вдень до +32°.

У центрі погода буде хмарною з проясненнями, температура вночі до +15°, вдень до +34°.

У Києві 10 червня буде спекотно, температура повітря вдень +31°, ввечері – до +27°.

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Прогноз погоди на червень

Перший місяць літа принесе на більшість територій України сильну спеку аж до +39°. Втім, погода у червні в Україні буде примхливою, і у Карпатах стовпчики термометрів можуть показати до -5°, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Не обійдеться без опадів, порівняно з травнем у червні очікується більша кількість гроз, злив та граду.