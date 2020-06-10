10 червня 2020 в Україні послабили карантин, а бюджет країни поповнився на €500 млн. У Нідерландах слідство заявило про пряму причетність Росії до війни на Донбасі.

Послаблення карантину

10 червня стартував черговий етап пом’якшення карантину. Відновили роботу пропускні пункти на Донбасі. Також дозволили роботу баз відпочинку.

Є дозвіл і на проведення масових заходів. І бази відпочинку і масові заходи можуть працювати за умови:

працівники мають проходити температурний скринінг;

а відвідувачі дотримуватися соціальної дистанції;

усі перебувають у масках.

Водночас Київ не готовий до чергового послаблення заходів.

Також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області послаблювати обмеження не можуть.

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Фінансова допомога

Україна отримала €500 млн макрофінансової допомоги від Європейської комісії. Гроші підуть на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу.

Також стало відомо, що найближчим часом Україна отримає перший транш від МВФ. Бюджет отримає $2,1 млрд за програмою stand-by.

Катастрофа МН17

Слідство зібрало докази прямої участі Росії у збройному конфлікті на Донбасі.

Про це заявив у нідерландському суді, який розглядає справу MH17, прокурор Вард Фердинандуссе.

– Попри постійні заперечення російської влади, вона має пряме відношення до збройного конфлікту на Донбасі та командування терористичними угрупованнями ”ДНР і ”ЛНР”, – заявив він.

Інші важливі новини 10 червня 2020

– Французька компанія Danone припиняє рекламну кампанію йогурту Actimel, у якій знявся російський актор Михайло Пореченков. Він у 2014 році стріляв по українських військових на Донбасі.

– Президенту України Володимиру Зеленському виписали штраф через порушення правил карантину під час відвідування кафе на Хмельниччині.

– В Одесі обвалився чотириповерховий житловий будинок у центрі міста. У ньому мешкало чотири сім’ї. Постраждала одна людина.

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