Справа Шеремета: Кузьменко залишили під вартою

Суд залишив під вартою до 24 липня Юлію Кузьменко – підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд 10 червня.

Таким чином суд відхилив скаргу захисту Кузьменко на рішення Печерського суду від 26 травня про продовження їй запобіжного заходу.

– За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 травня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення, – повідомили в суді.

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У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюють волонтера і дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь, а також музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Напередодні суддя Печерського суду задовольнив клопотання прокуратури і залишив Юлію Кузьменко у СІЗО до 24 липня.

Кузьменко підозрюють в умисному вбивстві, незаконному поводженні зі зброєю та умисному знищенні або пошкодженні майна.

Джерело: Київський апеляційний суд