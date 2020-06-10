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Факти / Україна

У Києві різко зросла кількість інфікованих Covid-19, захворіли чотири медики

У Києві станом на 10 червня вже 3 580 підтверджених випадків коронавірусу. Зокрема, за останню добу 57 людей захворіли, серед них чотири медики. Ще вчора добовий показник інфікованих Covid-19 був 33 людини.

Також за добу одна людина померла. Загалом у Києві від коронавірусу померли 80 людей.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли:

  • 30 жінок віком від 26 до 78 рокiв
  • 23 чоловіка від 18 до 72 рокiв
  • 1 дівчинка 15 років і 3 хлопчики – одному менше місяця, двом іншим – 15 та 17 років.

За добу у столиці госпіталізували 12 людей, інші лікуються на самоізоляції.

Крім того, 60 жителів Києва перемогли недугу. Загалом одужали 985 киян.

Коронавірус в Україні 

В Україні станом на 10 червня виявили 28 381 випадок коронавірусної інфекції. За минулу добу – 525 хворих.

Загалом від Covid-19 у країні померли 833 людини, а за добу – 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 769 пацієнтів, 357 – за добу.

Найбільше хворих на Covid-19 за останню добу виявили у Волинській області (101), Львівській (78) та Києві (57).

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