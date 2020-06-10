У слідства в справі щодо збитого рейсу МН17 є свідок, який 17 липня 2014 року бачив перевезення Бука на Донбасі та запуск ракети з того місця, яке позначено на супутникових знімках.

Про це заявив прокурор у даному судовому процесі Тейсі Бергер.

Свідок X48 на дорозі зі Сніжного до Саур-Могили бачив транспортування Бука, з якого через декілька хвилин було запущено ракету. Очевидець бачив, як загорілося поле, і знав, де була запущена ракета, уточнив прокурор.

Слідчий суддя вважає, що свідчення X48 “надійні”.

Бергер додав, що прокуратура хоче додатково опитати свідка X48 про чотирьох солдатів у танкістський шоломах, яких він бачив у той день.

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Катастрофа МН17

17 липня 2014 року в результаті збиття Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines загинули 298 осіб.

У Міжнародну слідчу групу, яка розслідує трагедію, увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

Згідно з висновками групи, БУК, ракетою з якого збили лайнер, належить російській 53-й зенітно-ракетній бригаді, місце дислокації якої знаходиться в Курську.

Під час слухань у Нідерландах прокуратура показала фото транспортування російської ракетної установки Бук.