Як сплатити штраф ПДР

Які встановлені терміни для оплати штрафів за порушення ПДР?
Якщо працівник патрульної поліції виписав штраф за порушення правил дорожнього руху, або ж прийшов лист щастя з використанням камер відеофіксації, необхідно сплатити його якомога швидше.
Відповідно до закону, у порушника є п’ятнадцять днів, щоби перерахувати кошти на рахунок Державної фіскальної служби України. Упродовж десяти днів із моменту фіксації порушення в автовласника є можливість оскаржити штраф.
Якщо порушення було зафіксоване камерою відеоспостереження, то можна отримати знижку 50% на оплату, якщо кошти будуть перераховані впродовж десяти днів із моменту отримання листа щастя.
Яка відповідальність встановлена за несплату штрафу ПДР?
Якщо оплата штрафу не буде здійснена впродовж п’ятнадцяти днів, його розмір подвоїться. Якщо кошти не надійдуть на рахунок Державної фіскальної служби, за стягнення штрафу візьметься Виконавча служба. У її компетенції – накласти арешт на транспортний засіб, нерухомість тощо.
Як є способи оплати штрафу за порушення ПДР?
Передбачено декілька способів, як сплатити штраф за порушення ПДР.
На місці порушення працівникові патрульної поліції
Якщо порушення зафіксоване працівником патрульної поліції, і в нього із собою є термінал, штраф можна сплатити банківською картою. Не давайте поліцейському готівку, адже це прирівнюється до хабаря.
Банківський платіж
Оплату штрафів приймають у касах будь-якого банку. Можна погасити платіж готівкою або коштами на карті. Враховуйте, що кожен банк встановлює додатково комісію за платіжну операцію.
Термінали самообслуговування
Здебільшого у терміналах самообслуговування також передбачена функція погашення штрафів за порушення ПДР. Знайдіть відповідний розділ, вкажіть реквізити постанови про штраф і здійсніть платіж банківською картою або готівкою.
Смартфон
Розроблено мобільні сервіси, які призначені для сплати штрафів. Серед найпопулярніших – офіційний Telegram-бот Штрафи ПДР і офіційний мобільний додаток Штрафи ПДР.
Інтернет-банк
Усі великі банки розробляють мобільний та інтернет-банкінг із величезною кількістю фінансових послуг, серед яких – оплата штрафів.
Електронні платіжні сервіси
Держказначейство приймає оплати через електронні платіжні сервіси – Portmone і IPay.ua. Це один із найбільш швидких, зручних і вигідних способів із мінімальною комісією.
Сайт ДП Инфотех Міністерства внутрішніх справ України
На сайті є онлайн-форма, у якій потрібно вказати стандартні реквізити і здійснити платіж.
Які реквізити необхідно вказати для погашення штрафу за порушення ПДР?
Щоби зробити платіж, потрібно вказати:
- код ЄДРПОУ та рахунок IBAN управління Держказначейства в Києві або в одній із областей України, де було скоєне порушення;
- серія та шести- або семизначний номер постанови про порушення;
- ПІБ та контактні дані платника.
Як сплатити штраф ПДР через платіжну систему Portmone?
Оплата штрафу за порушення ПДР через платіжну систему Portmone триває всього 1–2 хвилини. Компанія приймає платежі цілодобово й має укладені договори з Державною фіскальною службою України, тому кошти гарантовано будуть перераховані державним органам. Ще одна перевага сплати штрафів через Portmone – відсутність прихованих комісій.
Щоби здійснити платіж:
1. Перейдіть на сервіс у розділ Оплата штрафу за порушення ПДР.
2. Оберіть управління Держказначейства, яке зазначене в постанові про штраф. На екрані з’являться реквізити для оплати – номер ЄДРПОУ та рахунок IBAN. Перевірте цифри.
3. Вкажіть серію та номер постанови про штраф.
4. Заповніть персональні дані: ПІБ, адресу електронної пошти, номер мобільного.
5. Вкажіть суму до сплати.
6. Вкажіть реквізити банківської картки для списання коштів: номер, термін дії, CVV/CVC код.
Сервіс стягує комісію в розмірі 2% від суми платежу (не менше 5 грн). Після здійснення операції Portmone надішле на електронну пошту квитанцію. Кошти на рахунок Державної фіскальної служби надійдуть на наступний банківський день після здійснення оплати.
Як довго потрібно зберігати квитанцію про оплату?
Квитанцію про сплату штрафу бажано зберігати впродовж трьох років або до моменту переоформлення транспортного засобу на іншого власника. Так ви зможете надати підтвердження про сплату в разі помилки або видалення даних.