Як сплатити штраф ПДР

Якщо працівник патрульної поліції виписав штраф за порушення правил дорожнього руху, або ж прийшов лист щастя з використанням камер відеофіксації, необхідно сплатити його якомога швидше.

Відповідно до закону, у порушника є п’ятнадцять днів, щоби перерахувати кошти на рахунок Державної фіскальної служби України. Упродовж десяти днів із моменту фіксації порушення в автовласника є можливість оскаржити штраф.

Якщо порушення було зафіксоване камерою відеоспостереження, то можна отримати знижку 50% на оплату, якщо кошти будуть перераховані впродовж десяти днів із моменту отримання листа щастя.