У 2020 році абітурієнти мають складати ЗНО з трьох предметів: українська мова та література (обов’язково), математика або історія України (на вибір), третій предмет (на вибір).

Дати проведення тестування:

з математики – 25 червня;

з української мови та літератури – 30 червня;

з фізики – 2 липня;

з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня;

з англійської мови – 7 липня;

з історії України – 9 липня;

з біології – 13 липня;

з географії – 15 липня;

з хімії – 17 липня.

У зв’язку з пандемією Covid-19 у 2020 році під час складання іспитів в аудиторіях чергуватимуть медики. Абітурієнти будуть допущені до ЗНО лише після вимірювання температури. Обов’язкова вимога – носити маски та обробляти руки санітайзером. Щоб уникнути поширення інфекції, абітурієнтів розсадять на відстані не менше 1,5 метрів один від одного.

Результати ЗНО будуть оголошені до 29 липня, після чого розпочнеться вступна кампанія до закладів вищої освіти України.