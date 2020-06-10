Єрмак дав головам ОДА тиждень для визначення “туристичних магнітів”

Голови обласних державних адміністрацій повинні протягом тижня підготувати концепцію розвитку туризму на наступні 3-4 роки у своїх регіонах.

Таке завдання поставив перед керівниками областей глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, програма розвитку туризму в Україні має ґрунтуватися на “туристичних магнітах”, які повинна визначити влада в регіонах.

“Туристичні магніти”, як пояснив Єрмак, це найпривабливіші з точки зору туризму об’єкти в Україні.

Зі свого боку міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Кабмін разом із Верховною Радою працюють над здешевленням внутрішніх перельотів в Україні, що має стимулювати відновлення пасажиропотоку на авіатранспорті.

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Скасування віз для іноземних туристів

Нещодавно президент Володимир Зеленський закликав МЗС України “боротися за іноземного туриста”, для чого спростити візовий режим для людей, які хочуть подивитися нашу країну.

За словами лідера держави, влада має відчинити двері України туристам із Китаю, Австралії, Нової Зеландії та арабських країн.

Також днями Зеленський анонсував програму відновлення туризму в Україні.