11 червня в Україні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу. Окрім погіршення ситуації з Covid-19, у країні відбулися зміни у політичному житті, а у Кабміні озвучили умову посилення карантину – дайджест головних новин за 11 червня 2020.

Коронавірус не відступає

За минулу добу в Україні 689 людей захворіли на Covid-19. Невтішна статистика і в столиці – 91 новий випадок.

Загалом в країні у 29 070 людей підтвердили коронавірус, у Києві – 3 671 випадок.

Також у четвер МОЗ надав пояснення з приводу того, чому не дає дозвіл на лікування хворих на коронавірус методом переливання плазми людей, які перехворіли на Covid-19. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, поки в Україні немає відповідних клінічних випробувань.

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Політичні новини: Вакарчук більше не нардеп

11 червня відбулися зміни у політичному житті України. Головною новиною дня стало складання мандату народним депутатом України від фракції Голос Святославом Вакарчуком. Проте він не збирається йти з політики та припиняти роботу у партії Голос.

А президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що він начебто пропонував міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову піти у відставку. Глава країни також повідомив, що збирається зустрітися з міністром.

Карантин можуть посилити – Шмигаль

У четвер глава уряду України Денис Шмигаль зробив кілька заяв з приводу ситуації зі скасуванням карантину в Україні. Так, він повідомив, що нині сумнівається у доцільності відкриття дитячих таборів в Україні влітку 2020.

Крім того, прем’єр-міністр України додав, що обмежувальні заходи можуть посилити, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватися.

Також відновлення авіасполучення України та ЄС можуть відкласти до кінця червня. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

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