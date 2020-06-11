Рекордну кількість хворих на коронавірус 11 червня в Україні зафіксували через чергу з тестів.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Ми усуваємо чергу зі зразків, які були зібрані протягом останніх днів. Передавали їх в інші лабораторії, для того, щоб протестувати і не було черги.

Зокрема, він уточнив, що найбільша черга з тест-зразків після Києва була у Львівській області.

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Віктор Ляшко додав, що наразі у Львівській області ще залишилось 2 тис. зразків. Сьогодні або 12 червня зранку їх доставлять в національну референс-лабораторію. Тому, можливо, кількість випадків буде більша.

Антирекорд захворюваності на Covid-19

Зранку 11 червня в Україні за добу зафіксували 689 випадків коронавірусу. Такої кількості хворих не було жодного разу від початку епідемії.

Загалом коронавірус виявили у 29 070 людей, від ускладнень померли 854 хворих. Повністю вилікувався від коронавірусу 13 141 пацієнт.

Від початку епідемії проведено 456 509 тестувань методом ПЛР і 60 135 методом ІФА.

Джерело: Радіо НВ