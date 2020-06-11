Іран повідомив Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO), що відправить чорні ящики збитого літака МАУ в Париж для проведення досліджень.

У березні 2020 року Іран заявив, що передасть чорні ящики Україні. Проте 10 червня під час відеоконференції представник Ірану заявив, що сильно пошкоджені самописці будуть передані Бюро з розслідування тааналізу безпеки цивільної авіації Франції.

У Париж самописці повинні відправити найближчим часом. Однак це питання повинні узгодити країни, задіяні в розслідуванні.