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Факти / Україна

Чорні скриньки збитого літака МАУ Іран передасть Франції – ЗМІ

Іран повідомив Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO), що відправить чорні ящики збитого літака МАУ в Париж для проведення досліджень.

У березні 2020 року Іран заявив, що передасть чорні ящики Україні. Проте 10 червня під час відеоконференції представник Ірану заявив, що сильно пошкоджені самописці будуть передані Бюро з розслідування тааналізу безпеки цивільної авіації Франції.

У Париж самописці повинні відправити найближчим часом. Однак це питання повинні узгодити країни, задіяні в розслідуванні.

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