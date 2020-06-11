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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. Введено масковий режим у громадських місця та рекомендована соціальна дистанція.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими).

Станом на 11 червня 29 070 українців заразився коронавірусом. За останню добу виявлено ще 689 пацієнтів з Covid-19.

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Пряма трансляція
09:25 - 11 червня

Як коронавірус поширюється по районам Києва: 

Коронавірус у Києві 11 червня

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09:23 - 11 червня

У Києві станом на 11 червня 3 671 підтверджений випадок коронавірусу. Лише за останню добу захворіла 91 людина, чотири летальних випадки.

Захворіли зокрема і 5 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 10 людей.

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09:20 - 11 червня

Як поширюється коронавірус по територією України: 

Коронавірус в Україні 11 червня

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09:18 - 11 червня

Станом на 11 червня коронавірус в Україні виявили у 29 070 людей. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 689 випадків.

Всього від ускладнень померли 854 людини, а за добу – 21. Повністю вилікувалися від коронавірусу 13 141 пацієнт, 372 – за добу.

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19:06 - 10 червня

На Волині на птахофабриці спалах коронавірусу, там зафіксовано 48 випадків захворювання працівників.

У місті Володимир-Волинську, де розташована фабрика, загалом спостерігається складна епідемічна ситуація, заявив міський голова.

Станом на 10 червня у місті та районі зареєстровано 140 випадків інфікування коронавірусом.

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18:08 - 10 червня

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала посилити карантинні заходи у Тернополі та трьох районах області.

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17:20 - 10 червня

За останню добу в Харківській області лабораторно підтверджено 33 випадки захворювання на коронавірус.

За весь період реєстрації в області зафіксовано 2 196 випадків підозри на коронавірус, з них:

  • 1338 випадків підтверджено;
  • 638 підозр спростовано;
  • 626 людей одужало;
  • 54 людини померло.

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16:06 - 10 червня

На Київщині на карантин закрили два дитсадки.

Дитячий садок Калинка у Броварах на Київщині, де лабораторно підтверджено коронавірус у 9 дітей та 3 дорослих, закрили до 20 червня.

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14:52 - 10 червня

З 10 червня з України до Словаччини зможуть потрапити особи з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території.

Також дозвіл на проїзд отримують ті, у кого є довідка від компетентного міністерства, якщо на в’їзді вони надають негативний RT-PCR тест на Covid-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами.

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14:17 - 10 червня

Як поширюється коронавірус за районами Києва: 

Коронавирус в Киеве

 

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