Кінотеатри в Україні можуть відновити роботу вже з 2 липня. Про це повідомив голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Павло Сушко.

Таку дату попередньо визначили під час зустрічі з очільником МОЗ Максимом Степановим, міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком і представниками кінотеатрів.

За його словами, кінотеатри не були готові до відкриття з 10 червня через брак нових стрічок. Хоча цю дату для них визначив Кабмін у черговому етапі послаблення карантину.

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Павло Сушко також пояснив, що запустити роботу під час відкриття кінозали повинні відразу на всю 100% потужність.

Як відбуватимуться сеанси

У залах кінотеатрів зберігатиметься дистанція між місцями у 1,5 м. Це означає, що буде впроваджена спеціальна система продажу квитків – два місця, один пропуск, через один ряд.

Працівники кінотеатрів дотримуватимуться усіх захисних заходів. Дезінфікувати зали планують після кожного сеансу, а це означає, що перерви між ними збільшаться, а сеансів поменшає.

Джерело: Павло Сушко