Національний банк України (НБУ) на 11 червня встановив офіційний курс долара на рівні 26,63 гривень за долар. Це на одну копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на 10 червня становив 26,64 грн за 1 долар.

Курс євро на 11 червня Національний банк встановив на рівні 30,28, що на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Курс валют в Україні від НБУ на 11.06:

$1 – 26,63 грн;

€1 – 30,28 грн;

1 польський злотий – 6,8 грн;

10 російських рублів – 3,88 грн.

Прогноз курсу гривні на 2020 рік

Експерти прогнозують, що курс гривні до долара може не зміцнитися через нестабільну економічну ситуацію в Україні.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Національний банк України зміг запобігти зростанню курсу гривні до 35 або 40 за долар.

Марченко зазначив, що в Україні дуже мало факторів для зміцнення національної валюти.