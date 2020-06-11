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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ встановив курс на рівні 26,63 грн за долар

Національний банк України (НБУ) на 11 червня встановив офіційний курс долара на рівні 26,63 гривень за долар. Це на одну копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на 10 червня становив 26,64 грн за 1 долар.

Курс євро на 11 червня Національний банк встановив на рівні 30,28, що на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Курс валют в Україні від НБУ на 11.06:

$1 – 26,63 грн;
€1 – 30,28 грн;
1 польський злотий – 6,8 грн;
10 російських рублів – 3,88 грн.

Прогноз курсу гривні на 2020 рік

Експерти прогнозують, що курс гривні до долара може не зміцнитися через нестабільну економічну ситуацію в Україні.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Національний банк України зміг запобігти зростанню курсу гривні до 35 або 40 за долар.

Марченко зазначив, що в Україні дуже мало факторів для зміцнення національної валюти.

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