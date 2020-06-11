В Україні за останню добу зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом – 689. Станом на 11 червня коронавірусну інфекцію виявили у 29 070 осіб.

Вранці 11 червня найбільша кількість випадків фіксується у Львівській області (125), в Києві (91) і на Київщині (54).

За весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 854 людини. За добу – 21.

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Побороти хворобу зміг 13 141 пацієнт. За останню добу одужали 372 людини.

У Києві зафіксували 91 новий випадок коронавірусу. Найбільша кількість хворих – жінки. За останню добу Covid-19 підтвердився у 55 жінок. Серед чоловіків 28 хворих.

У Збройних силах України за станом на 11 червня захворіли 159 осіб. Зараз на ізоляції знаходиться 598 осіб.

Самоізоляції найбільше дотримуються у Львові (38,28%), Івано-Франківську – 35,79%, і Чернівцях – 35,24%;

Відновлення авіасполучення в Україні

11 червня стало відомо, що авіасполучення України з ЄС можуть відкласти до кінця червня. Водночас МЗС України зараз вивчає питання можливості відновлення пасажирських перельотів з Грузією, Туреччиною, Кіпром, Болгарією, Азербайджаном.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів, що спочатку планується відновлення авіарейсів з тими країнами, де вже можливі авіаперевезення, а також дозволено в’їзд для українців. Уже з 5 червня українці можуть здійснювати перельоти по Україні.

Ослаблення карантину в Україні

За даними МОЗ, поки не готові до часткового зняття карантину м. Киев, Житомирська, Волинська, Київська, Закарпатська, Рівненська, Львівська, Чернівецька та Тернопільська області.