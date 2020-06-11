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Факти / Україна

Офіційна статистика коронавірусу в Україні відстає від реальної – Голубовська

Офіційна статистика кількості інфікованих коронавірусом завжди відстає від реальних цифр.

Про це розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі одного телеканалу.

– Звичайно, захворюваність зростає, вона явно зростає, ми це бачимо по клініці. Неоднорідне по різних регіонах. Крім того, треба розуміти, що ця наша статистика офіційна – вона завжди відстає від реального стану речей. Тобто, реально хворих більше, – сказала вона.

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11 червня в Україні зафіксовано антирекорд захворюваності коронавірусу. Всього в країні діагноз Covid – 19 був підтверджений у 29 070 осіб. Добовий приріст склав 689 осіб і це найбільша цифра з початку пандемії.

На думку головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, така кількість нових випадків сталася через чергу з тестів, які були зібрані протягом останніх днів.

Він уточнив, що найбільша черга була в Києві та Львівській області, якраз там, де зафіксовано найбільшу кількість хворих.

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