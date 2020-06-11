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Факти / Україна / Суспільство

Після Дня народження підприємця на коронавірус захворіли 28 осіб

Під час святкування Дня народження в одній з їдалень Тернопільської області на коронавірус захворіли 28 осіб.

У селі Баворов 22 травня святкував свій День народження місцевий підприємець. На свято він запросив 60 осіб.

Він орендував приміщення їдальні тоді, коли за санітарними нормами було заборонено проводити такі заходи.

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Також в Тернопільській області спалах коронавірусу зафіксували і в таких селах: Заств’є, Баворів, Прошова, Дичків.

Наразі поліцейські вивчають всі деталі події і з’ясовують, чи пов’язані ці випадки між собою.

День народження під час коронавірусу

У травні цього року святкування Дня народження на Хмельниччині закінчилося трагічно. Одна людина померла, ще 9 виявилися в лікарні.

Тоді киянин разом з дружиною і трьома дітьми приїхав святкувати 80-й день народження дідуся. За великим сімейним столом зібралося чимало гостей.

Джерело: Нацполіція

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