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Факти / Світ / Росія

Працювали на російський бізнес: на Луганщині викрили підпільний кол-центр

У Сєвєродонецьку СБУ викрила підпільний кол-центр, який працював на російський бізнес.

Нелегальна установа, розташована у районі проведення ООС, співпрацювала із декількома мобільними операторами Росії.

– Тіньова структура надавала послуги диспетчерського зв’язку та забезпечувала роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які причетні до фінансування терористів та окупаційної адміністрації в ОРДЛО, – йдеться у повідомленні.

На Луганщині викрили російський кол-центр

Під час обшуків силовики СБУ вилучили документацію, а також носії інформації, що підтверджують співпрацю з РФ.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) ККУ.

На Луганщині викрили російський кол-центр

Під час досудового слідства буде здійснена перевірка усіх співробітників підпільного кол-центру причетності до співпраці зі спецслужбами Росії та на території так званих ЛНР та ДНР.

Ситуація в ООС

Станом на ранок 11 червня озброєні формування РФ 14 разів  порушували режим тиші, за минулу добу двоє українських військовослужбовців отримали вогнепальні поранення.

Вранці ситуація загострилася: бойовики скинули гранату в районі Павлополя (ймовірно, ВОГ-17), внаслідок чого було поранено ще одного українського військового. Після госпіталізації йому діагностували контузію.

У відповідь на це українська сторона обстріляла позиції російсько-окупаційних військ: наразі Генштаб ООС уточнює втрати.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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