Україна не розглядає питання відновлення поставок води в окупований Росією Крим.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ця тема точно не є предметом торгу в Мінських переговорах.

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– Відновлення водопостачання через Кримський канал сьогодні на порядку денному не стоїть, — сказав він.

Прем’єр додав, що тристороння контактна група проводить переговори майже щодня.

Україна перекрила водопостачання Криму в травні 2014 року через кілька місяців після анексії.

5 березня Шмигаль заявив, що воду в Крим необхідно поставляти, оскільки там живуть українці, а відмова може призвести до гуманітарної катастрофи. Пізніше він додав, що питання щодо відновлення водопостачання до Криму можна буде вирішити тільки після деокупації півострова.

Питання водопостачання Криму є дуже складним через негативний вплив на українців, які проживають там, але відновлення поставок води означатиме визнання Україною анексії.