Активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру.

Його підозрюють в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

– Розслідування “справи Стерненка” давно перейшло з суто юридичної площини в політико-інформаційну. Тому, з огляду на суспільний резонанс, Служба безпеки України відзначає, що неупереджено підходить до розслідування будь-яких злочинів і керується лише нормами законодавства, – зазначено на сайті СБУ.

Там зазначили, що матеріали справи свідчать про те, що початкові дії Стерненка можуть відповідати поняттю “необхідна оборона”.

Однак його подальші дії ставлять під сумнів вищезгадану версію.















Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві / 4 фотографии

Оскільки той, хто нападав на Стерненка, зник з місця події, напад вважається закінченим, адже життю і здоров’ю вже нічого не загрожувало.

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Втім Стерненко побіг за нападником, наздогнав його і завдав кількох поранень, зокрема, удар ножем в серце, який і призвів до смерті.

Однак сам Сергій Стерненко з підозрою не згоден.

– Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри тим, хто нападав. Щодо ножа – є кілька експертиз, які встановлюють що він не є холодною зброєю, – написав на свій сторінці в Facebook.

Справа Стерненка

Сергій Стерненко – колишній глава Правого сектора в Одеській області в період 2014-2017 року, знаний своїми націоналістичними поглядами.

За перше півріччя 2018 року на активіста нападали тричі.

Так, 24 травня був третій напад, у результаті якого Стерненко отримав пошкодження руки і забій голови. Водночас він смертельно вдарив ножем у живіт одного з нападників, інший нападник утік.