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Факти / Україна

Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві

Активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру.

Його підозрюють в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

– Розслідування “справи Стерненка” давно перейшло з суто юридичної площини в політико-інформаційну. Тому, з огляду на суспільний резонанс, Служба безпеки України відзначає, що неупереджено підходить до розслідування будь-яких злочинів і керується лише нормами законодавства, – зазначено на сайті СБУ.

Там зазначили, що матеріали справи свідчать про те, що початкові дії Стерненка можуть відповідати поняттю “необхідна оборона”.

Однак його подальші дії ставлять під сумнів вищезгадану версію.

  • Стерненку повідомили про підозру
  • Стерненку повідомили про підозру
  • Стерненку повідомили про підозру
  • Стерненку повідомили про підозру
  • Стерненку повідомили про підозру
  • Стерненку повідомили про підозру
  • Стерненку повідомили про підозру
  • Стерненку повідомили про підозру
Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві / 4 фотографии

Оскільки той, хто нападав на Стерненка, зник з місця події, напад вважається закінченим, адже життю і здоров’ю вже нічого не загрожувало.

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Втім Стерненко побіг за нападником, наздогнав його і завдав кількох поранень, зокрема, удар ножем в серце, який і призвів до смерті.

Однак сам Сергій Стерненко з підозрою не згоден.

– Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри тим, хто нападав. Щодо ножа – є кілька експертиз, які встановлюють що він не є холодною зброєю, – написав на свій сторінці в Facebook.

Справа Стерненка 

Сергій Стерненко – колишній глава Правого сектора в Одеській області в період 2014-2017 року, знаний своїми націоналістичними поглядами.

За перше півріччя 2018 року на активіста нападали тричі.

Так, 24 травня був третій напад, у результаті якого Стерненко отримав пошкодження руки і забій голови. Водночас він смертельно вдарив ножем у живіт одного з нападників, інший нападник утік.

Джерело: СБУ

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