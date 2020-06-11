У Києві станом на 11 червня 3 671 підтверджений випадок коронавірусу. Лише за останню добу захворіла 91 людина, чотири летальних випадки.
За останню добу захворіли:
- 55 жінок віком від 18 до 83 років;
- 28 чоловіків віком від 18 до 85 років;
- 4 дівчинки віком від 4 до 13 років та чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.
Захворіли зокрема і 5 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 10 людей.
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Крім того, за добу 68 пацієнтів одужали. Загалом у столиці недугу подолали 1 053 людини.
В яких районах Києва найбільше інфікованих за добу:
- Шевченківський район – 24.
- Солом‘янський район – 12.
- Святошинський район – 12.
- Дніпровський район – 10.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на 11 червня зафіксували 29 070 випадків коронавірусної інфекції, за добу – 689.
Від коронавірусу у країні померли 854 людей, за останню добу – 21 людина.
13 141 пацієнт повністю поборов хворобу, лише за останній день – 372.