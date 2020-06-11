У Києві станом на 11 червня 3 671 підтверджений випадок коронавірусу. Лише за останню добу захворіла 91 людина, чотири летальних випадки.

За останню добу захворіли:

55 жінок віком від 18 до 83 років;

28 чоловіків віком від 18 до 85 років;

4 дівчинки віком від 4 до 13 років та чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.

Захворіли зокрема і 5 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 10 людей.

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Крім того, за добу 68 пацієнтів одужали. Загалом у столиці недугу подолали 1 053 людини.

В яких районах Києва найбільше інфікованих за добу:

Шевченківський район – 24.

Солом‘янський район – 12.

Святошинський район – 12.

Дніпровський район – 10.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 11 червня зафіксували 29 070 випадків коронавірусної інфекції, за добу – 689.

Від коронавірусу у країні померли 854 людей, за останню добу – 21 людина.

13 141 пацієнт повністю поборов хворобу, лише за останній день – 372.