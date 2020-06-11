У ЗСУ 25 випадків коронавірусу за добу, 15 із них – у Київській області

У Збройних Силах України захворіло на коронавірус за минулу добу 25 військових.

У закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб.

– 15 військовослужбовців перебувають у ізоляторі однієї з військових частин у Київській області. Пацієнти з 5 червня знаходились на ізоляції у зв’язку із контактом з хворим. Результати проведеного ПЛР-тестування дали позитивний результат. Нині їх стан здоров’я задовільний, симптоми захворювання відсутні, – заявили у медичних силах ЗСУ.

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Ще по одному хворому госпіталізовано у військові медичні заклади Дніпра, Києва та Львова.

Коронавірус в ЗСУ

Станом на 11 червня хворіє 159 осіб. Одужало з початку пандемії – 158 осіб, четверо померло.

На ізоляції перебуває 598 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 123 особи.

Коронавірус в Україні

Станом на 11 червня 2020 зафіксували 29 070 випадків коронавірусу, за добу – 689.

Від ускладнень спричинених Covid-19 померли 854 людини, за останню добу – 21 особа.

13 141 пацієнт повністю побороли хворобу. За останній день видужало 372 українця.

Джерело: Медсили ЗСУ