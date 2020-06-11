У ЗСУ 25 випадків коронавірусу за добу, 15 із них – у Київській області

У Збройних Силах України захворіло на коронавірус за минулу добу 25 військових.
У закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб.
– 15 військовослужбовців перебувають у ізоляторі однієї з військових частин у Київській області. Пацієнти з 5 червня знаходились на ізоляції у зв’язку із контактом з хворим. Результати проведеного ПЛР-тестування дали позитивний результат.
Нині їх стан здоров’я задовільний, симптоми захворювання відсутні, – заявили у медичних силах ЗСУ.
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Ще по одному хворому госпіталізовано у військові медичні заклади Дніпра, Києва та Львова.
Коронавірус в ЗСУ
Станом на 11 червня хворіє 159 осіб. Одужало з початку пандемії – 158 осіб, четверо померло.
На ізоляції перебуває 598 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 123 особи.
Коронавірус в Україні
Станом на 11 червня 2020 зафіксували 29 070 випадків коронавірусу, за добу – 689.
Від ускладнень спричинених Covid-19 померли 854 людини, за останню добу – 21 особа.
13 141 пацієнт повністю побороли хворобу. За останній день видужало 372 українця.
Джерело: Медсили ЗСУ