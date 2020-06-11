Якщо в Україні буде друга хвиля коронавірусу, то країна буде підготовлена краще, ніж до першої.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів.

Глава МОЗ вважає, що ймовірність другої хвилі захворювання залежить від поведінки українців і їх здатності дотримуватися протиепідемічні рекомендації.

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Степанов зазначив, що люди поводяться так ніби карантину не було, а вірус вже пішов.

– Все залежить від нас. Залежно від того, як ми себе будемо вести, буде вести себе вірус з нами. Якщо ми вирішимо, що його більше немає, він нагадає про себе дуже скоро і дуже сильно. Це може перерости в другу хвилю, це потім можна буде назвати як завгодно, – сказав він.

Міністр нагадав, що пом’якшення карантину все одно несе в собі певні обмеження, які необхідно виконувати, щоб не допустити поширення коронавірусу.

29 травня головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що друга хвиля Covid-19 може початися восени.

Він зазначив, що необхідно до цього періоду підготувати систему охорони здоров’я, щоб знову не вводити тотальний карантин.

Поки статистика коронавірусу в Україні продовжує зростати. Сьогодні в країні зафіксовано найбільшу кількість нових випадків – 689 осіб. Всього в Україні понад 29 тис. інфікованих.