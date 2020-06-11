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Факти / Україна

В Україні антирекорд захворюваності на Covid-19 – майже 700 випадків за добу

Станом на 11 червня коронавірус виявили у 29 070 людей. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 689 випадків.

Всього від ускладнень померли 854 людини, а за добу – 21. Повністю вилікувалися від коронавірусу 13 141 пацієнт, 372 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 7%
  • 18-29 років – 11%
  • 30-49 років – 35%
  • 50-69 років – 37%
  • 70+ років – 9%

Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Львівській області (125), у Києві (91) та на Київщині (54).

Коронавірус в Україні 11 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

Поширення коронавірусу за областями:

  • Вінницька область – 1 236 (+44)
  • Волинська область – 1 266 (+52)
  • Дніпропетровська область – 981 (+8)
  • Донецька область –  269 (+23)
  • Житомирська область – 992 (+19)
  • Закарпатська область – 1 471 (+23)
  • Запорізька область – 510 (+8)
  • Івано-Франківська область – 1 649 (+27)
  • Київ – 3 671 (+91)
  • Київська область – 1 919 (+54)
  • Кіровоградська область – 563 (+1)
  • Луганська область – 54 (0)
  • Львівська область – 2 414 (+125)
  • Миколаївська область – 311 (+2)
  • Одеська область – 1 045 (+17)
  • Полтавська область – 276 (0)
  • Рівненська область – 2 175 (+53)
  • Сумська область – 203 (+5)
  • Тернопільська область – 1 349 (+36)
  • Харківська область – 1 374 (+36)
  • Херсонська область – 179 (0)
  • Хмельницька область – 523 (+3)
  • Черкаська область – 506 (+5)
  • Чернівецька область – 3 793 (+36)
  • Чернігівська область – 341 (+21)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 38,28%;
  • Івано-Франківськ – 35,79%;
  • Чернівці – 35,24%;
  • Рівне – 34,27%;
  • Луцьк – 33,79%.

Вже другий день поспіль в Україні фіксують зростання кількості хворих на коронавірус. Зокрема, 10 червня на Covid-19 за добу захворіли 525 осіб, а загальна кількість хворих в Україні становила 28 381.

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