Коронавірус в Україні 11 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 11 червня коронавірус виявили у 29 070 людей. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 689 випадків.
Всього від ускладнень померли 854 людини, а за добу – 21. Повністю вилікувалися від коронавірусу 13 141 пацієнт, 372 – за добу.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%
- 18-29 років – 11%
- 30-49 років – 35%
- 50-69 років – 37%
- 70+ років – 9%
Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Львівській області (125), у Києві (91) та на Київщині (54).
Поширення коронавірусу за областями:
- Вінницька область – 1 236 (+44)
- Волинська область – 1 266 (+52)
- Дніпропетровська область – 981 (+8)
- Донецька область – 269 (+23)
- Житомирська область – 992 (+19)
- Закарпатська область – 1 471 (+23)
- Запорізька область – 510 (+8)
- Івано-Франківська область – 1 649 (+27)
- Київ – 3 671 (+91)
- Київська область – 1 919 (+54)
- Кіровоградська область – 563 (+1)
- Луганська область – 54 (0)
- Львівська область – 2 414 (+125)
- Миколаївська область – 311 (+2)
- Одеська область – 1 045 (+17)
- Полтавська область – 276 (0)
- Рівненська область – 2 175 (+53)
- Сумська область – 203 (+5)
- Тернопільська область – 1 349 (+36)
- Харківська область – 1 374 (+36)
- Херсонська область – 179 (0)
- Хмельницька область – 523 (+3)
- Черкаська область – 506 (+5)
- Чернівецька область – 3 793 (+36)
- Чернігівська область – 341 (+21)
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 38,28%;
- Івано-Франківськ – 35,79%;
- Чернівці – 35,24%;
- Рівне – 34,27%;
- Луцьк – 33,79%.
Вже другий день поспіль в Україні фіксують зростання кількості хворих на коронавірус. Зокрема, 10 червня на Covid-19 за добу захворіли 525 осіб, а загальна кількість хворих в Україні становила 28 381.