Коронавірус в Україні 11 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 11 червня коронавірус виявили у 29 070 людей. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 689 випадків.

Всього від ускладнень померли 854 людини, а за добу – 21. Повністю вилікувалися від коронавірусу 13 141 пацієнт, 372 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%

18-29 років – 11%

30-49 років – 35%

50-69 років – 37%

70+ років – 9%

Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Львівській області (125), у Києві (91) та на Київщині (54).

Поширення коронавірусу за областями:

Вінницька область – 1 236 (+44)

Волинська область – 1 266 (+52)

Дніпропетровська область – 981 (+8)

Донецька область – 269 (+23)

Житомирська область – 992 (+19)

Закарпатська область – 1 471 (+23)

Запорізька область – 510 (+8)

Івано-Франківська область – 1 649 (+27)

Київ – 3 671 (+91)

Київська область – 1 919 (+54)

Кіровоградська область – 563 (+1)

Луганська область – 54 (0)

Львівська область – 2 414 (+125)

Миколаївська область – 311 (+2)

Одеська область – 1 045 (+17)

Полтавська область – 276 (0)

Рівненська область – 2 175 (+53)

Сумська область – 203 (+5)

Тернопільська область – 1 349 (+36)

Харківська область – 1 374 (+36)

Херсонська область – 179 (0)

Хмельницька область – 523 (+3)

Черкаська область – 506 (+5)

Чернівецька область – 3 793 (+36)

Чернігівська область – 341 (+21)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 38,28%;

Івано-Франківськ – 35,79%;

Чернівці – 35,24%;

Рівне – 34,27%;

Луцьк – 33,79%.

Вже другий день поспіль в Україні фіксують зростання кількості хворих на коронавірус. Зокрема, 10 червня на Covid-19 за добу захворіли 525 осіб, а загальна кількість хворих в Україні становила 28 381.