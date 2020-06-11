Відновлення авіасполучення України з ЄС можуть відкласти до кінця червня.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

– Друзі, схоже на те, що відкриття зовнішніх кордонів ЄС та авіаційного простору розглядатиметься не раніше кінця червня. Хто планував летіти в Австрію регулярним рейсом після 22 червня – доведеться ще почекати, – повідомив посол.

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Також він додав, що незмінними залишились правила в’їзду до Австрії автомобілем. До країни Європейського Союзу можна буде потрапити українцям, які мають підтвердження цілі подорожі – воз’єднання сім’ї, робота чи лікування.

Окрім цього, мета перебування у Австрії має бути погоджена з посольством Австрії в Україні.

Відновлення авіасполучення

9 червня стало відомо, що МЗС України активно обговорює відновлення пасажирських перельотів з Грузією, Туреччиною, Кіпром, Болгарією та Азербайджаном.

За словами заступника міністра закордонних справ Евгена Єніна, Україна розглядає першочергове відкриття авіарейсів з тими країнами, де вже діють авіаперевезення та немає обмежень на в’їзд для українців.

Внутрішні рейси в Україні відновились 5 червня. Міжнародне авіасполучення планують відкрити з 15 червня цього року.