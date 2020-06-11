Президент України Володимир Зеленський зустрічався з екс-очільником держави Петром Порошенком, проте союзу з ним не планує.

– Порошенко з самого початку мого президентства хотів зі мною зустрітися. Я не бачив в цьому ніякого сенсу. Не бачив в цьому сенсу через те все, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю неправдою, – зазначив президент.

Він додав, що досі не пробачив Петру Порошенку його образи під час президентських виборів.

– Я пройшов довгий шлях цієї брехні, далі я роблю висновки про те, що він робив як президент. Я не довіряю йому, не вірю, він не мій президент, – зазначив Зеленський.

Читайте: Зеленський не пропонував Авакову піти у відставку

Також гарант додав, що Порошенко неодноразово хотів з ним зустрітися, ба більше пропонував допомогу на міжнародній арені.

– А він розповідав про мене якісь байки міжнародним партнерам з самого початку. Кожного разу, коли я зустрічався з лідерами з-за кордону, вони мене сприймали спочатку як ворога України, – заявив президент України.

Також Володимир Зеленський розповів, що він таки зустрівся з Порошенком.

– Він сказав, що я хочу дійсно допомагати, допомагати країні. Він розуміє, що ми різні люди, тому який союз? Ми зовсім різні. І він каже: забудьмо все, що було, давайте щось робити для країни, – розповів Зеленський.

Зеленський про Богдана

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана, коли помітив, що екс-голову Офісу президента “стала псувати влада”.

Він додав, що поважав професіоналізм Богдана як юриста та бачив його на посаді генерального прокурора.

Після звільнення Богдана, за словами Зеленського, він перестав із ним спілкуватися.