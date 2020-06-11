Святослав Вакарчук складає мандат депутата і продовжить займатись громадською діяльністю.

Вихід із парламентської політики негативно сприйняла частина суспільства, а інші взялись жартувати над рішенням політика.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на демарш політика.

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У Вакарчука сів “Голос” — Шановне Пандство (@crimeapanda) June 11, 2020

Як Вакарчук мандат складав

Лідер Голосу Святослав Вакарчук 11 червня зібрав брифінг перед будівлею Верховної Ради. На ньому заявив, що заніс заяву про складання депутатського мандату у канцелярію парламенту.

Там заявив, що пішов тому що йому цікавий освітній проект, який він покаже пізніше. Також додав що продовжить займатись політикою.

Водночас політологи припускають, що Святослав втомився від навантажень.

– По суті це відхід від політики. Бо коли ти двічі прийшов і пішов – тобі вже вірити не будуть. Найбільше, що руйнує політика – це слабкість. Тому що люди дивляться на вчинки і послідовність, а не слова, вважає політолог Володимир Фесенко.