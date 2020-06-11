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Факти / Україна / Політика

Здався без бою. Реакція соцмереж на здачу мандату Вакарчуком

Святослав Вакарчук складає мандат депутата і продовжить займатись громадською діяльністю.

Вихід із парламентської політики негативно сприйняла частина суспільства, а інші взялись жартувати над рішенням політика.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на демарш політика.

Читайте: Вакарчук не йде з політики: чим займатиметься після складання мандата


Як Вакарчук мандат складав

Лідер Голосу Святослав Вакарчук 11 червня зібрав брифінг перед будівлею Верховної Ради. На ньому заявив, що заніс заяву про складання депутатського мандату у канцелярію парламенту.

Там заявив, що пішов тому що йому цікавий освітній проект, який він покаже пізніше. Також додав що продовжить займатись політикою.

Водночас політологи припускають, що Святослав втомився від навантажень.

– По суті це відхід від політики. Бо коли ти двічі прийшов і пішов – тобі вже вірити не будуть. Найбільше, що руйнує політика – це слабкість. Тому що люди дивляться на вчинки і послідовність, а не слова, вважає політолог Володимир Фесенко.

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