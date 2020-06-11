Святослав Вакарчук складає мандат депутата і продовжить займатись громадською діяльністю.
Вихід із парламентської політики негативно сприйняла частина суспільства, а інші взялись жартувати над рішенням політика.
Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на демарш політика.
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У Вакарчука сів “Голос”
— Шановне Пандство (@crimeapanda) June 11, 2020
Як Вакарчук мандат складав
Лідер Голосу Святослав Вакарчук 11 червня зібрав брифінг перед будівлею Верховної Ради. На ньому заявив, що заніс заяву про складання депутатського мандату у канцелярію парламенту.
Там заявив, що пішов тому що йому цікавий освітній проект, який він покаже пізніше. Також додав що продовжить займатись політикою.
Водночас політологи припускають, що Святослав втомився від навантажень.
– По суті це відхід від політики. Бо коли ти двічі прийшов і пішов – тобі вже вірити не будуть. Найбільше, що руйнує політика – це слабкість. Тому що люди дивляться на вчинки і послідовність, а не слова, вважає політолог Володимир Фесенко.