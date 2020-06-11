Президент України Володимир Зеленський не пропонував міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову піти у відставку, але збирався з ним зустрітися.

Про це він розповів в інтерв’ю журналістам.

– Ні, я не пропонував. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, ми це проговоримо (розмова записувався 3 червня, – Ред.), – сказав він.

Крім цього Зеленський вказав, що не може дати однозначну відповідь, чи на своєму місці Аваков, після резонансних подій в Кагарлику і Броварах, водночас згадав, що в культурі інших країнах, якщо є такі випадки, то за такі речі повинен нести відповідальність сам міністр.

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Президент нагадав, що з Аваковим є домовленість про необхідність доведення до кінця і отримання результату в справах Катерини Гандзюк і Павла Шеремета.

– Шеремет – його особиста відповідальність. І я йому говорив, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу, і суспільство це бачить – там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа. Я б не хотів, щоб історія з Шереметом була такою, як історія з Гонгадзе: всі знають, що журналіста вбили, все розуміють, що хтось за цим був і як це зроблено. І навіть хтось сидить, хтось кудись зник. Але відповіді, ось такої чистої, відвертої відповіді – ось його вбили, ось вбивця, він сидить, йому дали 30 років – такого немає. Чистоти відповіді немає, – заявив Зеленський.

Аваков і справа Шеремета

6 червня Володимир Зеленський заявив, що Арсена Авакова не звільнять поки він доведе до завершення розслідування вбивства Павла Шеремета.

– Якщо людина узявся за якусь сенсаційно гучну справу, вона повинна її завершити і не кидати, – підкреслив він.

Такою була реакція президента на мітингувальників за відставку глави МВС.